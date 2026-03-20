"Rinuncerei a Bastoni? No, giocatore forte che deve riprendersi da questo momento, rimane uno dei giocatori unici per la Serie A e per il calcio italiano. Unico giocatore tra gli italiani che ha mercato all'estero. Ha molto ancora da dare come crescita difensiva, secondo me può ancora imparare molto, lo stiamo limitando mettendolo solo in quella zona di campo. Ha margini di crescita, questo periodo difficile è una grande occasione di crescita. Se ne uscirà e lo aiuterà anche la Nazionale a uscirne, mi sembra proprio l'ultimo che venderei all'Inter. Altri mi sembrano già con la valigia pronta: Calhanoglu non ne fa più mistero. Lautaro è il simbolo, ma non vedo un solo motivo per cui l'Inter debba vendere Bastoni".