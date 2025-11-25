Arriva una notizia non bella per l'Italia, qualora eventualmente gli azzurri riuscissero a qualificarsi al Mondiale 2026. Ivan Zazzaroni, intervenuto sul suo profilo Instagram, lo ha annunciato così:
Zazzaroni: “Ufficiale, stiamo sulle palle a Infantino. Se l’Italia andrà ai Mondiali sarà…”
"È ufficiale, a Infantino stiamo proprio sulle palle: se l'Italia dovesse qualificarsi alla fase finale del Mondiale sarebbe inserita in quarta fascia insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Nuova Zelanda e altre promosse agli spareggi.
Per queste Nazionali la FIFA ha preferito non affidarsi al ranking UEFA ma all'ordine cronologico di qualificazione. Ranking che è stato rispettato per la composizione delle altre fasce. Siamo dei Curaçao…"
