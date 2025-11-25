Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così degli arbitri e dei casi VAR dell'ultima giornata di campionato:
Caressa sugli arbitri: “Ci sono cose molto strane e sarebbe gravissimo se…”
"Voglio parlare di arbitri, ho visto qualche arbitraggio sconcertante sinceramente ma mi interessa parlare di VAR. Ci sono cose molto strane, Rocchi su certi argomenti era stato molto chiaro: settimana scorsa ha detto chiaramente che il VAR dovesse stare attento alle simulazioni o al fatto che certi giocatori accentuino.
Il gol annullato al Lecce arriva da un contatto accentuato da Isaksen. Ma scusate, il rigore dato al Bologna col giocatore dell'Udinese che si gira e forse prende prima la palla di schiena e poi di braccio? Anche l'intervento del VAR per il rigore su Vlahovic è un po' tirato per i capelli. Non si era detto che su quelle cose di campo decide l'arbitro? Forse non aveva visto la trattenuta iniziale ma così diventa moviola. Cosa succede allora? Con tutti i problemi dell'AIA, non c'è unità politica e di pensiero?
C'è Rocchi che dice delle cose e qualcuno che agisce come se Rocchi non avesse parlato perché altri hanno idee diverse? Sto ponendo domande perché non è possibile che ci siano gli stessi errori. O c'è un problema di comunicazione o c'è qualcos'altro, poca unità ed è gravissimo, poca compattezza di giudizio ed è gravissimo. O c'è tendenza al narcisismo del VAR che magari è lì per ore e che se non interviene si annoia ma non è così"
