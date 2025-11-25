Caressa sugli arbitri: “Ci sono cose molto strane e sarebbe gravissimo se…”

Il gol annullato al Lecce arriva da un contatto accentuato da Isaksen. Ma scusate, il rigore dato al Bologna col giocatore dell'Udinese che si gira e forse prende prima la palla di schiena e poi di braccio? Anche l'intervento del VAR per il rigore su Vlahovic è un po' tirato per i capelli. Non si era detto che su quelle cose di campo decide l'arbitro? Forse non aveva visto la trattenuta iniziale ma così diventa moviola. Cosa succede allora? Con tutti i problemi dell'AIA, non c'è unità politica e di pensiero?

C'è Rocchi che dice delle cose e qualcuno che agisce come se Rocchi non avesse parlato perché altri hanno idee diverse? Sto ponendo domande perché non è possibile che ci siano gli stessi errori. O c'è un problema di comunicazione o c'è qualcos'altro, poca unità ed è gravissimo, poca compattezza di giudizio ed è gravissimo. O c'è tendenza al narcisismo del VAR che magari è lì per ore e che se non interviene si annoia ma non è così"