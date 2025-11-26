FC Inter 1908
Il giornalista, durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, torna a parlare del derby perso dall'Inter contro il Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, torna a parlare del derby perso dall'Inter contro il Milan:

C'è una logica nelle sconfitta dell'Inter. Hanno a volte dei capri espiatori, Sommer, Conte... L'Inter è la squadra più forte del campionato ma per distacco. Quando la partita è ordinata e pianificata, l'Inter non ha problemi soprattutto con quelle meno forti. Quando ci sono momenti contraddittori, l'Inter si fa trovare spesso dal lato sbagliato. Non sono un cultore della sfiga, penso ci sia un'attitudine di questo gruppo solidissimo che fa in modo che le partite vadano in questo modo. I cambi di Chivu, come quelli di Inzaghi, quasi mai migliorano la situazione. Quasi mai l'Inter ha trovato gol dalla panchina, delle risorse nuove. Il finale dell'Inter è stato caotico. 

 

