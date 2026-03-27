Brilla ancora Denzel Dumfries con l'Olanda: il terzino dell'Inter è infatti andato a segno con un assist nell'amichevole contro la Norvegia a Reijnders per il definitivo 2-1 sulla Norvegia. Per lui tutti i 90' in campo, mentre solo 8 per Stefan De Vrij.
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fcinter1908 ultimora Dall’assist di Dumfries ad Akanji e De Vrij: com’è andata la serata degli interisti
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Dall’assist di Dumfries ad Akanji e De Vrij: com’è andata la serata degli interisti
Brilla ancora Denzel Dumfries con l'Olanda: i dettagli sulla sua serata e quella di Stefan De Vrij e Manuel Akanji
Sconfitta invece per la Svizzera di Manuel Akanji: l'amichevole termina 4-3 per la Germania. Per il centrale dell'Inter 62 minuti in campo per poi lasciare il posto ad Amenda.
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