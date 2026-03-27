"A me quell’esultanza ha dato fastidio a livello scaramantico. Così carichi gli avversari", dice Pochesci

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 21:47)

Sandro Pochesci, allenatore, ha parlato così a Radio Tutto Napoli dell'esultanza di alcuni giocatori dell'Italia dopo che la Bosnia ha battuto ai rigori il Galles:

"Nel calcio c’è un detto: non sputare in cielo che ti cade addosso. A me quell’esultanza ha dato fastidio a livello scaramantico. Così carichi gli avversari. Io usavo queste cose per motivare la mia squadra. L’allenatore avversario userà quel video per caricare i suoi. È stata una caduta di stile: certe cose si fanno nello spogliatoio. Nel calcio nessuno può dire oggi vinco. Dobbiamo restare umili e concentrati"

Contro la Bosnia

"Sarà una finalissima, come Macedonia o Svezia. Non siamo abituati a questi spareggi. È una questione mentale: la palla pesa. Se guardiamo i valori siamo superiori, ma conta come ci arriviamo mentalmente. Servono coraggio e spregiudicatezza. In trasferta è più difficile anche per dettagli come il campo. Io sono convinto al 100% che andremo al Mondiale, ma dobbiamo dimostrarlo."

Quanto incide la pressione nella corsa scudetto?

"Quando arriva la paura, il campo diventa grande e la porta piccola. Ho visto perdere campionati con grandi vantaggi. L’Inter deve stare attenta. Il Milan può rientrare, il Napoli lo vedo più in difficoltà per gli infortuni e la gestione. Conte spinge sempre al massimo e questo si paga. Il Napoli per me era la rosa più forte. Oggi vedo l’Inter al 70%, il Milan al 20% e il Napoli al 10%. Ma dipende tutto dall’Inter."