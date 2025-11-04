Durante il podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio si discute del fallo di Bisseck sanzionato con il cartellino giallo
Pastore: “Bisseck mai da rosso”. Trevisani: “Ma non c’è neanche da discutere perché…”
Pastore: "Bisseck non era assolutamente espulsione perché andava verso l'esterno, si vede chiaramente che la palla andava verso l'esterno".
Trevisani: "L'unica discussione sull'espulsione è per l'intervento di Bisseck che è molto duro, molto dritto e non alto altrimenti veniva cacciato per il fallo, ma non per il Dogso. Questo non è proprio in discussione, la palla ce l'aveva Sucic che ha sbagliato il lancio per Bisseck".
