Pastore : "Bisseck non era assolutamente espulsione perché andava verso l'esterno, si vede chiaramente che la palla andava verso l'esterno".

Trevisani: "L'unica discussione sull'espulsione è per l'intervento di Bisseck che è molto duro, molto dritto e non alto altrimenti veniva cacciato per il fallo, ma non per il Dogso. Questo non è proprio in discussione, la palla ce l'aveva Sucic che ha sbagliato il lancio per Bisseck".