Durante il podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio si discute del fallo di Bisseck sanzionato con il cartellino giallo
Durante il podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio si discute del fallo di Bisseck sanzionato con il cartellino giallo

Pastore: "Bisseck non era assolutamente espulsione perché andava verso l'esterno, si vede chiaramente che la palla andava verso l'esterno". 

Trevisani: "L'unica discussione sull'espulsione è per l'intervento di Bisseck che è molto duro, molto dritto e non alto altrimenti veniva cacciato per il fallo, ma non per il Dogso. Questo non è proprio in discussione, la palla ce l'aveva Sucic che ha sbagliato il lancio per Bisseck". 

