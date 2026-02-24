Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del vantaggio dell'Inter sul Milan decisivo per lui in ottica scudetto
ultimora
Pastore: “Campionato finito, Inter molto più forte di 10 punti di distacco. Impossibile che Milan…”
"Campionato finito? Sì, lo dicono i numeri. Mai recuperato un distacco di 10 punti in un girone di ritorno. Soprattutto non si sa chi potrebbe recuperarlo perché l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince la partita. Percepiti sono più di 10 punti. Il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, non ci sono grande discussione. Dal derby d'andata ha fatto solo vittorie e un pareggio col Napoli, evidentemente c'è stato un cambio di passo e una presa di coscienza che il campionato andava vinto con le medio piccole e il bottino è evidente.
Credo che il vantaggio andrà ad aumentare se l'Inter vorrà. Il derby perde anche un po' di peso, meglio non perderlo per l'Inter. Milan squadra che fa fatica a sbloccare le partite, ci mette un tempo prima di raccapezzarsi. Andrà a caccia di quei 18-19 punti per andare in Champions, ma farne 35-36 in 13 partite... impossibile. Anche se l'Inter rallentasse, il Milan non credo che riuscirebbe a tenere quel ritmo necessario. Il modo in cui ha affrontato Bodo-Inter mi fa pensare che abbia la testa sull'obiettivo più fattibile.".
© RIPRODUZIONE RISERVATA