Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del vantaggio dell'Inter sul Milan decisivo per lui in ottica scudetto
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del vantaggio dell'Inter sul Milan decisivo per lui in ottica scudetto

"Campionato finito? Sì, lo dicono i numeri. Mai recuperato un distacco di 10 punti in un girone di ritorno. Soprattutto non si sa chi potrebbe recuperarlo perché l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince la partita. Percepiti sono più di 10 punti. Il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, non ci sono grande discussione. Dal derby d'andata ha fatto solo vittorie e un pareggio col Napoli, evidentemente c'è stato un cambio di passo e una presa di coscienza che il campionato andava vinto con le medio piccole e il bottino è evidente.

Credo che il vantaggio andrà ad aumentare se l'Inter vorrà. Il derby perde anche un po' di peso, meglio non perderlo per l'Inter. Milan squadra che fa fatica a sbloccare le partite, ci mette un tempo prima di raccapezzarsi. Andrà a caccia di quei 18-19 punti per andare in Champions, ma farne 35-36 in 13 partite... impossibile. Anche se l'Inter rallentasse, il Milan non credo che riuscirebbe a tenere quel ritmo necessario. Il modo in cui ha affrontato Bodo-Inter mi fa pensare che abbia la testa sull'obiettivo più fattibile.". 

