"Campionato finito? Sì, lo dicono i numeri. Mai recuperato un distacco di 10 punti in un girone di ritorno. Soprattutto non si sa chi potrebbe recuperarlo perché l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince la partita. Percepiti sono più di 10 punti. Il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, non ci sono grande discussione. Dal derby d'andata ha fatto solo vittorie e un pareggio col Napoli, evidentemente c'è stato un cambio di passo e una presa di coscienza che il campionato andava vinto con le medio piccole e il bottino è evidente.