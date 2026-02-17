Chivu ha portato avanti una certa linea da inizio stagione. La partita gli ha dato una grande occasione, di cambiare per sempre la storia dei post partita bollenti. Tutte le volte c'è sempre stata la solita lagna continua, occasione clamorosa per l'Inter piovuta dal cielo. L'Inter ha avuto un'ora dal fischio finale fino alle dichiarazioni di Chivu per cambiare la storia della comunicazione sportiva italiana sui post partita. E invece, proprio Chivu è franato. Io sono convinto che non pensasse minimamente le cose molto goffe che ha detto e che sono state corrette da Marotta. Non credo che abbia sostituito Bastoni per Conceicao, non credo che pensasse che Kalulu dovesse fare attenzione. Mi dispiace per Chivu, non sono deluso da Chivu, come tutti gli allenatori è pagato per vincere le partite non per lezioni di bon ton.

Ora è passato dall'altra parte della barricata, da quelli che possono permettersi il lusso di dire determinate cose. Non me la prendo tanto con Chivu che abbiamo capito non essere il rivoluzionario che pensavamo che fosse. A Napoli lo avevamo elogiato tutti. Il pos partita dei sogni prevedeva che arrivasse Bastoni e si scusasse per l'esultanza, o Chivu o Marotta. Chivu poteva liquidare la cosa senza fare la ramanzina a Kalulu. Sarebbe stato qualcosa di rivoluzionario. Sarebbe bello che oggi l'Inter riparasse in conferenza stampa. Il calcio italiano ha paura della parola scusa, è un elemento fondamentale della civiltà. Preparasi al peggio ti corrode e dà vita a questi siparietti anche sui social tra i tifosi. Ci metto anche Marotta che nel tentativo un po' pasticciato di dire la sua ha parlato di Bisseck, che poi era un punto in più e non è che vinceva lo scudetto"