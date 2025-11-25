FC Inter 1908
Pastore: “A Chivu va fatta qualche domanda. Colpa dell’Inter se ha il portiere sbagliato”

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby perso dall'Inter contro il Milan domenica sera
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby perso dall'Inter contro il Milan domenica sera:

"A portieri invertiti non finiva così, è vero. L'abbiamo già sentito con lo scudetto del Milan del 2022 quando in porta dell'Inter c'era Handanovic. Ma se l'Inter dopo 3 anni e mezzo ripropone lo stesso problema con un portiere diverso si vede che non ha lavorato benissimo. Sommer è arrivato all'Inter già anziano. Juve e Milan le ha sbagliate entrambe. Secondo me ha vinto il calcio pessimista: non è un difetto, è uno stile di vita. La miglior difesa vince i campionati.

Il pessimismo di Allegri che lo porta a difendere basso e a ripartire ha avuto la meglio sull'ottimismo di Chivu che ha il miglior attacco ma non la miglior difesa. Tutti eravamo d'accordo nel dire mi aspetto Milan che fa male in contropiede e poi è andata esattamente così, qualche domanda a Chivu la farei. C'è un eccesso di ottimismo nell'Inter nel preparare le partite. Sconfitta strana come Juve, Udinese e Napoli. È una triste verità che l'Inter perda scontri diretti che gioca bene. Se c'è un blocco interista di senatori che forse ad andamenti che si ripetono reagisce sempre allo stesso modo. Un tema che esiste fin prima del derby. All'ennesimo scontro diretto perso è un problema da porsi". 

