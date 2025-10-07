"Premio critica della giornata per l'Inter. Cremonese è stata spazzata via, ma non lo era stato tante altre volte. Quando l'inter gira è uno spettacolo. Vorrei uscire dal solito elogio delle punte in una banalità da giornalisti: il paragone col passato. Capello viene sempre preso come paragone, a me Chivu ricorda Capello. La grande storia del Milan nasce anche grazie a un allenatore senza pedigree come Capello che prende il posto di un allenatore che aveva prosciugato la squadra in 4 anni vincendo uno scudetto, un po' meglio nelle coppe, cioè Sacchi. Il giochino del 1991 era quello di dire ecco è arrivato il cameriere, squadra vecchia e bollita, è stato un capriccio della società. Capello ebbe l'umiltà di far capire alla squadra che non erano finiti. Non li sto paragonando perché quel Milan era molto più forte. Se un ciclo finisce di un calcio bellissimo e non c'è possibilità di fare rivoluzione nella rosa serve un allenatore che non si metta a stravolgere le cose, che non vada a imporre a un gruppo che per 4 anni ha giocato col 3-5-2 il suo calcio, ma abbia l'intelligenza di abbassare la pressione, aumentare l'apporto individuale dei giocatori.