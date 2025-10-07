L'Inter ha giocatori con grandi individualità, era diventata un po' troppo schematica, ansiogena, l'unico difetto di Inzaghi era forse di essere un po troppo maniaco del controllo. Gicoatore ammonito lo cambi, sostituzioni al 60', cose che stanno uscendo in questi giorni. Chivu anche con furbizia fa giocare Dimarco anche se magari andrebbe tolto, sta guadagnando la simpatia dei suoi giocatori. Lautaro giocatore chiave lo vedo pressare come un dannato ha fatto due gol pressando e rubando palla, l'ho visto arrabbiarsi sul 4-0 per essere andato in pressione su Silvestri che era uscito e ha fatto un gesto di stizza che non è un giocatore che sta vincendo 4-0. Ci sono dei gesti psicologici che lentamente stanno tornando a funzionare grazie anche a un allenatore, il cui lavoro migliore è la gestione silenziosa e intelligente del gruppo storico".
