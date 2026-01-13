Il giornalista ha detto la sua sulla lotta scudetto che comprende anche il Milan e si è soffermato sull'infortunio del centrocampista turco

«Il Milan ha riacquistato la cornice della grande squadra. Ha rischiato di perdere con la Fiorentina e ha lasciato molti giocatori in panchina ha la consapevolezza della grande squadra. Può lottare per lo scudetto, non è la favorita ma resterà lì fino alla fine e poi quello che può succedere allo sprint finale non si sa. Ma ha ragione Allegri quando dice che Inter e Napoli sono favorite. Il Milan è in mezzo. Roma e Juventus arrivano di corsa che non sai esattamente dove possono arrivare: hanno una struttura che potrebbe portarle a vincere lo scudetto anche se le altre tre stanno messe meglio come struttura, momento, come stagione, come un po' tutto per poter mettere una fiches in più per lottare per lo scudetto. Ma in corsa ci sono anche Juve e Roma». Così Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Skysport, ha parlato della lotta scudetto e della presenza del Milan nella corsa con Inter e Napoli.

«L'Inter ha la struttura per poter gestire anche il riposo prima della gara con la Lecce. Cambia con l'assenza di Calhanoglu? Nonostante tutto Calhanoglu, nonostante l'età, nonostante le voci sull'addio in estate quando si parlava della polemica con Lautaro e si percepisce la voglia di cambiare pagina e capitolo ma è rimasto e ha il merito di averlo fatto con convinzione. È rimasto volendo ancora essere la firma importante di questa Inter come lo è stato sempre di questa Inter negli ultimi anni. Tre settimane sono uno stop importante per un giocatore così. Nonostante parliamo di un cambio generazionale per i nerazzurri e lui sia tra i nomi da cambiare con Acerbi, de Vrij, Mkhitaryan per carta d'identità più ingiallita, però in formazione li manderesti sempre in campo perché fanno la differenza. Senza il turco per tre settimane sarà comunque un'assenza pesante per l'Inter», ha aggiunto.

«Turnover in attacco con Bonny ed Esposito all'inizio? Bisogna fare un plauso all'Inter per come ha assemblato la squadra. Non sente le rotazioni: credo che la continuità sia fondamentale, ma con quei quattro attaccanti chiunque giochi l'Inter non ne risente. La squadra ha la struttura per poter affrontare anche l'impegno europeo. L'Inter ha prima l'Arsenal e poi il Borussia, due gare difficili e l'Inter lo sapeva che doveva fare i punti prima...», ha concluso il giornalista.

