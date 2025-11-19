"Passerà tanto dalle prossime due partite che dovremo affrontare: ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, in vista degli impegni contro Fiorentina in campionato e Bodo Glimt in Champions League che inizieranno a incanalare la stagione dei bianconeri.
Scudetto Juve possibile? Chiellini: “Guardando la classifica, perché no? Dobbiamo…”
"C'è un gruppo sano e con valori, l'obiettivo finale è tornare alla normalità di vincere", spiega Chiellini
"C'è un gruppo sano e con valori, l'obiettivo finale è tornare alla normalità di vincere - spiega il Director of Football Strategy del club in occasione del Social Football Summit che si sta tenendo in questi giorni all'Allianz Stadium di Torino - e per quanto mi riguarda è un onere e un onore esser stato qui da calciatore e poi anche dopo".
Sulle parole di Spalletti che ha parlato di lottare per vincere lo scudetto: "Guardi la classifica e pensi 'Perché no?'. Siamo a novembre e soltanto a un terzo di campionato - risponde Chiellini - ed è tutto in ballo, siamo tante squadre molto vicine".
