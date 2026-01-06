Durante Fontana di Trevi si parla dell'ottimo momento di Zielinski diventato un titolare nella formazione di Chivu:
Trevisani: “Zielinski eccitante” Pastore: “Calcio di prima in torneo dove…”
Pastore: "Zielinski, la bellezza di un calcio di prima in un campionato in cui si stoppa la palla 3-4 volte e non si tira... Uno dei colpitori di palla migliori, a livello di Calhanoglu. Magari ha bisogno di sentirsi al centro del progetto".
Trevisani: "Il bello è che Zielinski lo può fare pure di destra da mezzala destra. Zielinski ha una gestione della palla, è eccitante come calciatore. E per due anni sembrava uno pronto ad andare in Arabia".
