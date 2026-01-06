FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Zielinski eccitante” Pastore: “Calcio di prima in torneo dove…”

ultimora

Trevisani: “Zielinski eccitante” Pastore: “Calcio di prima in torneo dove…”

Trevisani: “Zielinski eccitante” Pastore: “Calcio di prima in torneo dove…” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi si parla dell'ottimo momento di Zielinski diventato un titolare nella formazione di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi si parla dell'ottimo momento di Zielinski diventato un titolare nella formazione di Chivu:

Pastore: "Zielinski, la bellezza di un calcio di prima in un campionato in cui si stoppa la palla 3-4 volte e non si tira... Uno dei colpitori di palla migliori, a livello di Calhanoglu. Magari ha bisogno di sentirsi al centro del progetto". 

Trevisani: “Zielinski eccitante” Pastore: “Calcio di prima in torneo dove…”- immagine 2

Trevisani: "Il bello è che Zielinski lo può fare pure di destra da mezzala destra. Zielinski ha una gestione della palla, è eccitante come calciatore. E per due anni sembrava uno pronto ad andare in Arabia".

Leggi anche
Sky – Inter, Diouf e Darmian migliorano: ma anche Frattesi non parte per Parma, il motivo
Sabatini: “Ne ho per tutti, non risparmio nessuno: fate attenzione perché sull’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA