Pastore : "Zielinski, la bellezza di un calcio di prima in un campionato in cui si stoppa la palla 3-4 volte e non si tira... Uno dei colpitori di palla migliori, a livello di Calhanoglu. Magari ha bisogno di sentirsi al centro del progetto".

Trevisani: "Il bello è che Zielinski lo può fare pure di destra da mezzala destra. Zielinski ha una gestione della palla, è eccitante come calciatore. E per due anni sembrava uno pronto ad andare in Arabia".