"La grande novità di questa partita, quella più suggestiva, è che gioca Esposito titolare. Un giocatore di 20 anni, non lo si vedeva da 20 anni nel derby, Oba Oba Martins. Un italiano di 20 anni non si vedeva dal 1988, con Ciocci. Un peso che diamo per scontato, perché ora è un titolare inamovibile. Solo Lukaku ha fatto gol a Juve e Milan nello stesso girone. Si parla di storia per questo giocatore, è un mese molto importante nella sua carriera.