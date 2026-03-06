Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'attacco dell'Inter con Pio Esposito dal 1' nella gara col Milan
Pastore: “Esposito grande novità. Un italiano di 20 anni nel derby non si vedeva da…”
"La grande novità di questa partita, quella più suggestiva, è che gioca Esposito titolare. Un giocatore di 20 anni, non lo si vedeva da 20 anni nel derby, Oba Oba Martins. Un italiano di 20 anni non si vedeva dal 1988, con Ciocci. Un peso che diamo per scontato, perché ora è un titolare inamovibile. Solo Lukaku ha fatto gol a Juve e Milan nello stesso girone. Si parla di storia per questo giocatore, è un mese molto importante nella sua carriera.
Un altro esame per andare verso la laurea, ha superato tutti i test anche se a Como, un po' abbandonato, ha giocato una partita anonima: deve ancora imparare a fare reparto. Quando deve fare la punta centrale alla Haaland, Lewandovski è ancora in difficoltà. Pronostico difficile, Inter non ha la necessità di vincere a tutti i costi. Si possono fare ragionamenti in corsa, come ha fatto Chivu anche a Como".
