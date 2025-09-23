"Pio Esposito è certamente un giocatore di cui parleremo per i prossimi 10 anni, ma per il suo bene inviterei non tanto i tifosi che sono tifosi, volubili, ma gli addetti ai lavori a proteggere il giocatore come fa Chivu che lo sta gestendo in maniera intelligente senza esagerare. L'esagerazione in positivo fa presto a diventare esagerazione in negativo s enon segni per tre partite o se sbagli gol a porta vuota. L'Esposito di Ajax e Sassuolo è promettente ma non è da strapparsi i capelli, il nuovo Vieri, il nuovo Dzeko...Queste cose fanno male al giocatore. Se io vedo i 7 in pagella, penso quando farà due gol?".