Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha parlato a Open Var dell'episodio che ha coinvolto il Napoli. Il fallo da rigore di De Bruyne non concesso ai toscani per un precedente tocco di mano. Un tocco assolutamente non punibile, come conferma Rocchi.

"Il tocco di mano del giocatore del Pisa non è punibile, si fanno ingannare dallo slow motion, usano la camera sbagliata. E' una roba talmente fortuita e talmente casuale che non può essere punibile né in attacco né in difesa. Chiarisco che se il giocatore del Pisa avesse segnato dopo questo tocco di mano, allora sarebbe diventato punibile a prescindere dalla sua intenzione.

Ma in questo caso non è mai punibile. Era fallo invece di De Bruyne e quindi qui la decisione finale doveva essere calcio di rigore per il Pisa. Aggiungo che tutta la procedura è stata fatta bene perché è giusto far vedere tutto l'episodio ma andava valutato in maniera totalmente diversa", commenta il designatore