"È l'atteggiamento dei giocatori in quel momento, tutti che non si aspettano il liscio di Bisseck e mi pare grave vista la reiterazione dell'intervento. Tutti che aspettano che la palla va fuori, tutti che dormono, Barella che lascia uscire, McTominay non marcato, proprio tipo il paese dei balocchi. Un anno fa eravamo qua e la gente diceva che ce l'aveva coi cambi di Inzaghi perché levava Bastoni e Dimarco e l'Inter perdeva. È arrivato Chivu, non toglie Bastoni e Dimarco e l'Inter prende gol uguale. Non vi viene in mente che non sia colpa di Inzaghi o Chivu ma di quei signori che in mezzo al campo dormono o non hanno lo stesso livello delle altre partite in quelle importanti. La colpa in queste situazioni reiterate, l'Inter non vince uno scontro diretto da aprile 2024".