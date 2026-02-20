FC Inter 1908
Siani: “Ero a Bodo, campi così ne ho visti quando andiamo a giocare noi. Un top Inter molto male”

Il giornalista Fernando Siani, durante L'ascia raddoppia, ha parlato del campo del Bodo Glimt e della prestazione di un giocatore:

"Io ero a Bodo per Prime, io campi del genere ne ho visti ma quando andiamo a giocare il martedì mattina. Che fosse un campo da Champions League mi ha sorpreso tantissimo. Ho visto Barella ancora molto male, di nuovo. Credo che stia diventando un tema anche in ottica Nazionale. In generale mi sembra avere una marcia in meno rispetto al giocatore a cui eravamo abituati. Bisogna fare un ragionamento"

