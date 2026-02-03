L'Inter azzanna le avversarie, le prende proprio per il bavero della giacca finché non cascano i tre punti dalle tasche. Squadra che non ha nessun tipo di ansia in questo momento, anche quando è in vantaggio. Inter ha la percezione di poter fare qualche errore il vantaggio in classifica, l'anno scorso tagliò le gambe quest'ansia continua del Napoli e soprattutto di Conte. 23esimo gol di testa di Lautaro Martinez, ha una capacità di fare gol anche quando è marcato. Mi pare che dalla Turchia non abbiano mollato Calhanoglu e che si stia preparando la successione, perché questo Zielinski è il titolare bis dell'Inter, anzi il titolare e basta. Ci si prepara per lo scontro diretto tra Inter e Juve.