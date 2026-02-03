Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi del genere

Marco Astori Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 13:55)

A seguito dei gravi disordini che si sono verificati nel corso dell'incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1 febbraio 2026, il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.

Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Resta escluso dalle misure l'incontro Milan-Inter dell'8 marzo 2026, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.