Per la sfida di domenica contro il Pisa, Chivu dovrà fare ancora a meno di Dumfries e Darmian. Difficile che possa essere riconfermato per la terza volta consecutiva Carlos Augusto.
Secondo Sky Sport, "Col Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique. Secondo giorno in gruppo per Mkhitaryan, potrebbe essere convocato anche se Chivu va sempre con cautela con gli infortunati".
