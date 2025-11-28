FC Inter 1908
Sky – Inter, possibile novità col Pisa sulla fascia destra. Mkhitaryan verso la convocazione?

Sky – Inter, possibile novità col Pisa sulla fascia destra. Mkhitaryan verso la convocazione? - immagine 1
Chivu dovrà fare ancora a meno di Dumfries e Darmian. Difficile che possa essere riconfermato per la terza volta consecutiva Carlos Augusto
Andrea Della Sala Redattore 

Per la sfida di domenica contro il Pisa, Chivu dovrà fare ancora a meno di Dumfries e Darmian. Difficile che possa essere riconfermato per la terza volta consecutiva Carlos Augusto.

Sky – Inter, possibile novità col Pisa sulla fascia destra. Mkhitaryan verso la convocazione?- immagine 2

Getty Images

Secondo Sky Sport, "Col Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique. Secondo giorno in gruppo per Mkhitaryan, potrebbe essere convocato anche se Chivu va sempre con cautela con gli infortunati".

