"Polemiche sull’Inter troppo bella e fragile. Per me il punto non è tanto il gioco offensivo, eccellente. È che se alzi il molto il baricentro per costruire tante palle gol devi avere chi le trasforma, altrimenti diventa inutile. E per non perdere devi avere un portiere di qualità".
Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul proprio profilo X, in merito all'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta di Madrid: i nerazzurri hanno costruito tante occasioni come nel derby ma hanno perso la partita.
