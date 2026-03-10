FC Inter 1908
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato il momento dell'Inter dopo il derby perso domenica col Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato il momento dell'Inter dopo il derby perso domenica col Milan:

"Non ricordo una squadra a +7 che si tira addosso tutte queste critiche. L'Inter non fa nulla per rasserenarsi, è una squadra che ignora la sua stessa classifica, aveva 10 punti di vantaggio e la squadra spensierata era il Milan. Tutto questo attirarsi l'ansia da soli mi fa pensare che sia una forte crisi di autostima che non ha senso con i numeri che leggiamo. La vedo nei giocatori, in Barella e ci risiamo, in Bastoni che gioca un derby da Paperino: fa un fallaccio e si fa male lui. Leggiamo appelli di ogni tipo da giorni. Vedo un allenatore che non riesce a invertire questa tendenza: l'Inter nell'ultimo mese dalla Juve perde col Bodo, vince a Lecce, riperde col Bodo, va a Como senza segnare, poi perde il derby". 

