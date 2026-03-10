"Non ricordo una squadra a +7 che si tira addosso tutte queste critiche. L'Inter non fa nulla per rasserenarsi, è una squadra che ignora la sua stessa classifica, aveva 10 punti di vantaggio e la squadra spensierata era il Milan. Tutto questo attirarsi l'ansia da soli mi fa pensare che sia una forte crisi di autostima che non ha senso con i numeri che leggiamo. La vedo nei giocatori, in Barella e ci risiamo, in Bastoni che gioca un derby da Paperino: fa un fallaccio e si fa male lui. Leggiamo appelli di ogni tipo da giorni. Vedo un allenatore che non riesce a invertire questa tendenza: l'Inter nell'ultimo mese dalla Juve perde col Bodo, vince a Lecce, riperde col Bodo, va a Como senza segnare, poi perde il derby".