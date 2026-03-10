FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Inter gioca in 9. Luis Henrique che sa fare? Senza infierire: è completamente…”

ultimora

Trevisani: “Inter gioca in 9. Luis Henrique che sa fare? Senza infierire: è completamente…”

Trevisani: “Inter gioca in 9. Luis Henrique che sa fare? Senza infierire: è completamente…” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del laterale dell'Inter nel derby col Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del laterale dell'Inter nel derby col Milan

"Luis Henrique, nonostante non abbia nessuna qualità, un po' perché è stato pagato 25 mln, un po' perché gioca in una squadra dove funziona tutto, è stato detto che poteva giocare. Ma è un giocatore modesto, non vale 25 mln di euro, nel livello che l'Inter vuole avere è completamente fuori budget, più in alto di dovrebbe dovrebbe giocare: dovrebbe giocare per metà classifica e gioca per il primo posto. L'Inter ha talmente tanti giocatori forti, gioca bene e Luis Henrique si è notato poco, come si è notato poco Sommer: l'Inter è prima a +7 sulla seconda con praticamente 9 giocatori buoni e due che vanno contromano agli altri.

Trevisani: “Inter gioca in 9. Luis Henrique che sa fare? Senza infierire: è completamente…” - immagine 1
Trevisani: &#8220;Inter gioca in 9. Luis Henrique che sa fare? Senza infierire: è completamente&#8230;&#8221;

Luis Henrique è all'ennesima situazione tipo quella di Estupinan. Senza voler infierire, in questi mesi ho ricevuto tantissimi messaggi per quello che ho detto: io non dico che non può giocare, ma non può fare il titolare nell'Inter, non può valere 25 mln. Quando vedi un giocatore vedi cosa c'ha: è super veloce? no. È super tecnico? No. Sa fare gol? No. Ha inserimenti senza palla? No. Ha grande fase difensiva? No. Mi hanno raccontato che Estupinan era un somaro e non è vero e che Luis Henrique è un titolare dell'Inter e non è vero".

Leggi anche
Zazzaroni: “Inzaghi ha fatto veri miracoli coi parametri zero. Più debole? Ma se ha...
Cruciani: “Ordine dove sei? Saviano dove sei? Fine Marotta League. Fosse accaduto al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA