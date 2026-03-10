"Luis Henrique, nonostante non abbia nessuna qualità, un po' perché è stato pagato 25 mln, un po' perché gioca in una squadra dove funziona tutto, è stato detto che poteva giocare. Ma è un giocatore modesto, non vale 25 mln di euro, nel livello che l'Inter vuole avere è completamente fuori budget, più in alto di dovrebbe dovrebbe giocare: dovrebbe giocare per metà classifica e gioca per il primo posto. L'Inter ha talmente tanti giocatori forti, gioca bene e Luis Henrique si è notato poco, come si è notato poco Sommer: l'Inter è prima a +7 sulla seconda con praticamente 9 giocatori buoni e due che vanno contromano agli altri.

Luis Henrique è all'ennesima situazione tipo quella di Estupinan. Senza voler infierire, in questi mesi ho ricevuto tantissimi messaggi per quello che ho detto: io non dico che non può giocare, ma non può fare il titolare nell'Inter, non può valere 25 mln. Quando vedi un giocatore vedi cosa c'ha: è super veloce? no. È super tecnico? No. Sa fare gol? No. Ha inserimenti senza palla? No. Ha grande fase difensiva? No. Mi hanno raccontato che Estupinan era un somaro e non è vero e che Luis Henrique è un titolare dell'Inter e non è vero".