Pastore: “Mi dite una partita di Cancelo in 4 anni? Luis Henrique sciolga la briglia”

Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore parla dell'affare Cancelo e del rendimento di Luis Henrique all'Inter
Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore parla dell'affare Cancelo e del rendimento di Luis Henrique all'Inter:

"Non ricordo una partita di Cancelo negli ultimi 4 anni, poi è stato un grandissimo giocatore a piccole dosi. Mi sorprende, ma in realtà no, che preferisca andare al Barcellona anche per motivi legati al suo procuratore. Ma non starei a rimpiangere Cancelo, fine lì. Luis henrique si preoccupa di essere diligente, ma nell'Inter devi sciogliere anche le briglia". 

