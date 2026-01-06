Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore parla dell'affare Cancelo e del rendimento di Luis Henrique all'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Mi dite una partita di Cancelo in 4 anni? Luis Henrique sciolga la briglia”
ultimora
Pastore: “Mi dite una partita di Cancelo in 4 anni? Luis Henrique sciolga la briglia”
Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore parla dell'affare Cancelo e del rendimento di Luis Henrique all'Inter
"Non ricordo una partita di Cancelo negli ultimi 4 anni, poi è stato un grandissimo giocatore a piccole dosi. Mi sorprende, ma in realtà no, che preferisca andare al Barcellona anche per motivi legati al suo procuratore. Ma non starei a rimpiangere Cancelo, fine lì. Luis henrique si preoccupa di essere diligente, ma nell'Inter devi sciogliere anche le briglia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA