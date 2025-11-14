FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Maggio: “Dopo responso Anguissa il Napoli si è subito mosso per Frattesi! Cosa risulta”

ultimora

De Maggio: “Dopo responso Anguissa il Napoli si è subito mosso per Frattesi! Cosa risulta”

De Maggio: “Dopo responso Anguissa il Napoli si è subito mosso per Frattesi! Cosa risulta” - immagine 1
Walter De Maggio, giornalista, ha confermato l'interesse del club azzurro nei confronti del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, giornalista, ha confermato l'interesse del club azzurro nei confronti del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi: "Da ieri, non appena Anguissa ha sostenuto gli esami alla clinica Pineta Grande, ed è uscito il responso, il Napoli non ha perso tempo e ha acceso, con effetto immediato, i riflettori su Davide Frattesi.

De Maggio: “Dopo responso Anguissa il Napoli si è subito mosso per Frattesi! Cosa risulta”- immagine 2
Getty Images

I rapporti tra il Napoli e il suo procuratore sono favolosi, gli azzurri stanno sondando e monitorando la situazione ricordando anche degli ottimi rapporti che il calciatore ha con il cantante Geolier. Bisognerebbe poi valutare la situazione economica riguardante il cartellino e discuterne con l’Inter, ma Manna si è già mosso”.

Leggi anche
Marotta: “In Italia manca cultura della sconfitta. Noi come Inter abbiamo…”
Inter, nessuna sorpresa: Lautaro in campo da titolare con l’Argentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA