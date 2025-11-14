Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio , giornalista, ha confermato l'interesse del club azzurro nei confronti del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi : "Da ieri, non appena Anguissa ha sostenuto gli esami alla clinica Pineta Grande, ed è uscito il responso, il Napoli non ha perso tempo e ha acceso, con effetto immediato, i riflettori su Davide Frattesi.

I rapporti tra il Napoli e il suo procuratore sono favolosi, gli azzurri stanno sondando e monitorando la situazione ricordando anche degli ottimi rapporti che il calciatore ha con il cantante Geolier. Bisognerebbe poi valutare la situazione economica riguardante il cartellino e discuterne con l’Inter, ma Manna si è già mosso”.