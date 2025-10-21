FC Inter 1908
Il tecnico dell’Inter valuta la formazione di questa sera considerando che sabato alle 18 sarà di scena al Maradona col Napoli
Andrea Della Sala 

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, valuta la formazione di questa sera considerando che sabato alle 18 sarà di scena al Maradona col Napoli.

“Qui al Lotto Park, dove è di casa un tifoso accanito di nome Eddy Merkcx, l’Inter cerca un’altra notte da Cannibale, a caccia della settima vittoria di fila per rimanere a punteggio pieno in Champions. Le avversarie più dure arriveranno tra un mese: si comincia con l’Atletico a fine novembre subito dopo il derby e si prosegue con Liverpool, Arsenal e Dortmund. Per cui non è un’eresia assoluta dire che è più importante vincere contro l’Union St Gilloise che sabato sera a Napoli”, scrive il Corriere della Sera.

“Con Thuram assente al Maradona, ha senso far partire Lautaro titolare sotto la pioggia intermittente di Bruxelles o è meglio puntare sulla coppia Esposito-Bonny, che però non ha mai giocato assieme dall’inizio (solo 42’ in totale) e non ha ancora segnato in Champions? Chivu come sua abitudine si diverte a seminare ulteriori dubbi («Potremmo anche fare come nel finale a Roma, con una sola punta...»), ma la crescita impetuosa dei suoi due baby attaccanti gli dà libertà di scelta, un lusso che il suo predecessore raramente poteva permettersi. E altri cambi ci saranno, in difesa e a centrocampo, con Mkhitaryan e Dimarco probabilmente a riposo e Calhanoglu in dubbio”, precisa il quotidiano.

