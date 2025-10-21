“Qui al Lotto Park, dove è di casa un tifoso accanito di nome Eddy Merkcx, l’Inter cerca un’altra notte da Cannibale, a caccia della settima vittoria di fila per rimanere a punteggio pieno in Champions. Le avversarie più dure arriveranno tra un mese: si comincia con l’Atletico a fine novembre subito dopo il derby e si prosegue con Liverpool, Arsenal e Dortmund. Per cui non è un’eresia assoluta dire che è più importante vincere contro l’Union St Gilloise che sabato sera a Napoli”, scrive il Corriere della Sera.

“Con Thuram assente al Maradona, ha senso far partire Lautaro titolare sotto la pioggia intermittente di Bruxelles o è meglio puntare sulla coppia Esposito-Bonny, che però non ha mai giocato assieme dall’inizio (solo 42’ in totale) e non ha ancora segnato in Champions? Chivu come sua abitudine si diverte a seminare ulteriori dubbi («Potremmo anche fare come nel finale a Roma, con una sola punta...»), ma la crescita impetuosa dei suoi due baby attaccanti gli dà libertà di scelta, un lusso che il suo predecessore raramente poteva permettersi. E altri cambi ci saranno, in difesa e a centrocampo, con Mkhitaryan e Dimarco probabilmente a riposo e Calhanoglu in dubbio”, precisa il quotidiano.