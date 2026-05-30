"Non lo conosco di persona De Laurentiis, posso immaginare che abbia anche un lato impulsivo, detto questo non è uno che si può prendere dalle emozioni né ne ha mai fatto nella sua lunghissima carriera. È una mossa che prende in contropiede un po’ tutti, anche perché parliamo di allenatori molto diversi: al di là del curriculum è uno stile diverso, un modo di mettere in campo la squadra diverso. La rosa attuale del Napoli è molto più da Italiano che da Allegri, a cominciare dagli esterni, che è un ruolo in cui Italiano ha sempre valorizzato giocatori molto più scarsi di quelli che il Napoli ha adesso in rosa. Poi vedremo se Allegri farà altro: secondo me non è detto che faccia il 5-3-2 fisso in cui non c’è posto per gli esterni, perché avendo Neres e altri li devi far giocare.