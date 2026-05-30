Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Pastore: “Rosa Napoli più da Italiano, scelta Allegri mi sorprende anche per…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Giuseppe Pastore ha voluto commentare la scelta del Napoli di prendere Massimiliano Allegri e non Vincenzo Italiano al posto di Antonio Conte:
"Non lo conosco di persona De Laurentiis, posso immaginare che abbia anche un lato impulsivo, detto questo non è uno che si può prendere dalle emozioni né ne ha mai fatto nella sua lunghissima carriera. È una mossa che prende in contropiede un po’ tutti, anche perché parliamo di allenatori molto diversi: al di là del curriculum è uno stile diverso, un modo di mettere in campo la squadra diverso. La rosa attuale del Napoli è molto più da Italiano che da Allegri, a cominciare dagli esterni, che è un ruolo in cui Italiano ha sempre valorizzato giocatori molto più scarsi di quelli che il Napoli ha adesso in rosa. Poi vedremo se Allegri farà altro: secondo me non è detto che faccia il 5-3-2 fisso in cui non c’è posto per gli esterni, perché avendo Neres e altri li devi far giocare.
Però è una mossa sorprendente anche un po’ in negativo. Se non fosse stata contraria non sarebbe avvenuta: se pensi ad Allegri che dice a De Laurentiis “aspetta due giorni che mi libero”, in quel caso non sarebbe andata così. Non so se Italiano paga anche il fatto di essere un po’ meno mediatico, parlo dei giornali. È chiaro che viviamo un’epoca in cui i giornali stanno perdendo sempre più importanza, quindi non arrivo a dire che sia stato scelto per i giornali, come non è vero che Conte se ne sia andato per i giornalisti. Però magari a favore di Allegri può aver inciso"
© RIPRODUZIONE RISERVATA