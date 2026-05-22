Durante L'ascia raddoppia il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del mercato dell'Inter e di un possibile sacrificio nella rosa:

Durante L'ascia raddoppia il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del mercato dell'Inter e di un possibile sacrificio nella rosa:

"Se dovessi fare una cessione chi lascerei andare nell'Inter? Il finale di stagione ha rivalutato un sacco di giocatori, a partire da Thuram che sembrava in uscita, ma ha dimostrato di essere importante. Secondo me rimane ancora lui, l'Inter ha parecchi giocatori che si metteranno in mostra. Se il discorso è uno potrebbe andare, io penso a Thuram, non è più giovanissimo e fa della fisicità un suo punto di forza".