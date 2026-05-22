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Galante svela: “Dopo Inter-Verona ho abbracciato Mkhitaryan e gli ho detto che…”

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Fabio Galante, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha raccontato un aneddoto su Mkhitaryan
Matteo Pifferi Redattore 

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Fabio Galante, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha raccontato un aneddoto su Mkhitaryan dopo la partita contro il Verona di domenica scorsa, dopo la quale è partita la festa in giro per Milano fino a Piazza Duomo:

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Getty Images

"Domenica, dopo la partita col Verona, siamo entrati in campo e gli ho detto: 'Mi raccomando, non andare via, rimani'. L'ho anche abbracciato e fatto i complimenti. Io sono stato anni all'Inter, poi al Livorno a 36-37 anni.

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Sono quei giocatori che secondo me possono comunque insegnare tanto ai giovani, a fargli capire l'importanza di indossare la maglia dell'Inter, aiutarli in certe situazioni e penso a Sucic, per esempio. Credo e spero che gente come Mkhitaryan possa rimanere all'Inter"

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