Fabio Galante , intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha raccontato un aneddoto su Mkhitaryan dopo la partita contro il Verona di domenica scorsa, dopo la quale è partita la festa in giro per Milano fino a Piazza Duomo:

"Domenica, dopo la partita col Verona, siamo entrati in campo e gli ho detto: 'Mi raccomando, non andare via, rimani'. L'ho anche abbracciato e fatto i complimenti. Io sono stato anni all'Inter, poi al Livorno a 36-37 anni.