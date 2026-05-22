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fcinter1908 ultimora Galante svela: “Dopo Inter-Verona ho abbracciato Mkhitaryan e gli ho detto che…”
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Galante svela: “Dopo Inter-Verona ho abbracciato Mkhitaryan e gli ho detto che…”
Fabio Galante, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha raccontato un aneddoto su Mkhitaryan
Fabio Galante, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha raccontato un aneddoto su Mkhitaryan dopo la partita contro il Verona di domenica scorsa, dopo la quale è partita la festa in giro per Milano fino a Piazza Duomo:
"Domenica, dopo la partita col Verona, siamo entrati in campo e gli ho detto: 'Mi raccomando, non andare via, rimani'. L'ho anche abbracciato e fatto i complimenti. Io sono stato anni all'Inter, poi al Livorno a 36-37 anni.
Sono quei giocatori che secondo me possono comunque insegnare tanto ai giovani, a fargli capire l'importanza di indossare la maglia dell'Inter, aiutarli in certe situazioni e penso a Sucic, per esempio. Credo e spero che gente come Mkhitaryan possa rimanere all'Inter"
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