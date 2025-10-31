Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato, durante L'ascia raddoppia, del grande gol siglato contro la Fiorentina dal centrocampista dell'Inter Sucic:
"Giocata magnifica di Sucic, ogni volta il protagonista dell'Inter cambia. Ora è il turno di Sucic, credo che l'infortunio di Mkhitaryan gli apra per 6-7 partite le porte della squadra titolare. Per me è più Kovacic che Brozovic, ma ha quel modo di toccare la palla da croato, da balcanico. Quelli così San Siro se lo mangiano, è solo un problema di adattamento alle difficoltà, alle trappole della Serie A dove non ci sono partite scontate".
