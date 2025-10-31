FC Inter 1908
Marinozzi: “Bisseck? In una cosa è il miglior difensore dell’Inter. Agli avversari…”

Il difensore tedesco è stato schierato da Chivu in una nuova posizione contro Union Saint-Gilloise e Fiorentina
Andrea Marinozzi, nel corso di "L'ascia Raddoppia" in onda su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della prestazione di Bisseck nel nuovo ruolo da centrale dei tre dietro: "Lo abbiamo visto anche contro l'Union Saint-Gilloise, con de Vrij che va in difficoltà.

Serve un difensore più bravo a difendere quello spazio alle spalle, e Bisseck è il più bravo che hanno a disposizione per far questo. L'ha fatto anche nel secondo tempo della gara di Champions League, Akanji centro-destra e Bastoni centro-sinistra.

È l'alternativa per togliere una soluzione agli avversari: la soluzione della Fiorentina era palla lunga per Kean, e Bisseck lo ha tenuto abbstanza bene".

