Il difensore tedesco è stato schierato da Chivu in una nuova posizione contro Union Saint-Gilloise e Fiorentina

Andrea Marinozzi, nel corso di "L'ascia Raddoppia" in onda su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della prestazione di Bisseck nel nuovo ruolo da centrale dei tre dietro : "Lo abbiamo visto anche contro l'Union Saint-Gilloise, con de Vrij che va in difficoltà.

Serve un difensore più bravo a difendere quello spazio alle spalle, e Bisseck è il più bravo che hanno a disposizione per far questo. L'ha fatto anche nel secondo tempo della gara di Champions League, Akanji centro-destra e Bastoni centro-sinistra.