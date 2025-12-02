Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, nel corso di "Open Var" in onda su DAZN è tornato sul discusso episodio nel finale di Milan-Lazio: "Dubbi non ci sono. Questa è una decisione che meritava un check di 15 secondi, non ha nessun grado di punibilità. La cosa che mi dispiace e che mi sorprende è che il Var va subito in quella direzione, non riesco a capire cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi. Forse non sono stato chiaro: quando parlo di una OFR in più, non vuol dire che se ho un dubbio mando l'arbitro al video, se no rischiamo di fare un cataclisma. Qua per il Var è rigore.