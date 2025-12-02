Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, nel corso di "Open Var" in onda su DAZN è tornato sul discusso episodio nel finale di Milan-Lazio: "Dubbi non ci sono. Questa è una decisione che meritava un check di 15 secondi, non ha nessun grado di punibilità. La cosa che mi dispiace e che mi sorprende è che il Var va subito in quella direzione, non riesco a capire cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi. Forse non sono stato chiaro: quando parlo di una OFR in più, non vuol dire che se ho un dubbio mando l'arbitro al video, se no rischiamo di fare un cataclisma. Qua per il Var è rigore.
Rocchi: “Milan-Lazio? Era check da 15 secondi. Né rigore né fallo, ecco cosa doveva fare Collu”
Il designatore degli arbitri di Serie A e B è tornato sul discusso episodio del tocco con il braccio di Pavlovic
Tornando all'episodio, non è mai rigore e non è mai fallo sulla difesa. La soluzione migliore era dare calcio d'angolo. 30 cm, una pallonata, giocatore in contrasto, che fosse un tiro in porta non cambia niente. Tocco di braccio non punibile, sul regolamento non si parla di tiro in porta".
"Quando i ragazzi vanno al monitor, dobbiamo metterli nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile: se metti pressione e vai a protestare prima che vada al monitor non va bene. Corretta l'espulsione di Allegri e del componente della panchina della Lazio".
