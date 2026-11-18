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Dopo le voci dei giorni scorsi e la separazione da Inter Campus (con cui comunque resterà la collaborazione), prende il via ufficialmente Fondazione Inter, la nuova società benefica del club nerazzurro. Ne ha parlato Sky Sport:

"Dopo mesi di lavoro, prende il via ufficiale Fondazione Inter, anche se magari a livello operativo bisognerà aspettare l'inizio del 2027. E' stato un lavoro meticoloso, importante, di prosecuzione della strategia filantropica sul territorio iniziata dall'Inter anni fa e che ora continua con questa nuova società, che lavorerà sul territorio, sul tessuto sociale di Milano, per promuovere quelle iniziative di valore che hanno sempre caratterizzato questo club".

"Lo si farà promuovendo i valori fondanti della società, iniziative legate alle comunità, soprattutto quelle dei giovani attraverso lo sport. Sarà un percorso che oggi viene ufficializzato e che entrerà nel vivo nelle prossime settimane con tante iniziative. Si continuerà a lavorare anche con Inter Campus, con cui ci sarà collaborazione. Un altro passo importante della società: Oaktree non lavora solo sul campo, ma anche sul sociale".

(Fonte: Sky Sport)