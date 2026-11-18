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Chivu riabbraccia tutti tranne Zielinski e Carlos Augusto che torneranno nella giornata di domani. Il tecnico dovrà fare le scelte anche per i giocatori recuperati come Lautaro e Jones, dovrà prestare la giusta attenzione per capire come impiegarli e gestirli. Le prossime giornate ci daranno indicazioni più precise, anche sul recupero del capitano dell'Inter e degli altri giocatori che torneranno a disposizione.

Getty Images

Jones? Lo abbiamo visto poco, anche perché arrivava da un infortunio che lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo. Può essere un giocatore molto importante per l'Inter. Sarà fondamentale il suo reinserimento graduale, sia a livello di presenze sia di minutaggio. Finora abbiamo avuto poche occasioni per vederlo, ma dovrà riuscire a mettere in mostra il suo talento e le sue qualità. L'Inter è una squadra molto forte, ma le caratteristiche uniche di Curtis Jones possono diventare, nel lungo periodo, un fattore importante

(Sky Sport)