FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Vicolo cieco Napoli, solo Conte può rimettere le cose a posto. Calendario spietato”

ultimora

Pastore: “Vicolo cieco Napoli, solo Conte può rimettere le cose a posto. Calendario spietato”

Pastore: “Vicolo cieco Napoli, solo Conte può rimettere le cose a posto. Calendario spietato” - immagine 1
Il giornalista, durante la puntata di Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento del Napoli dopo la sconfitta di Bologna
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento del Napoli dopo la sconfitta di Bologna:

Pastore: “Vicolo cieco Napoli, solo Conte può rimettere le cose a posto. Calendario spietato”- immagine 2

"Atalanta, Juve, Roma e il famoso Qarabag. Il Conte rassegnato mette i giocatori davanti alle loro responsabilità. Non riesco a pensare a un tracollo e al Napoli fuori dalle prime quattro. Nulla di strano nel pre campionato del Napoli, mercato sottoscritto da tutte le parti. Se scoppia tutto insieme è perché l'allenatore ha ricevuto segnali che riguardano anche i vecchi. Solo Conte può rimettere le cose assieme. Napoli in un vicolo cieco, può fare inversione a U, ma il calendario è spietato e la squadra di Bologna è un po' svuotata". 

Leggi anche
Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me...
Van der Vaart: “De Vrij? Ho imparato ad apprezzarlo molto. È un giocatore che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA