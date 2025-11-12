Pastore: “Vicolo cieco Napoli, solo Conte può rimettere le cose a posto. Calendario spietato”

"Atalanta, Juve, Roma e il famoso Qarabag. Il Conte rassegnato mette i giocatori davanti alle loro responsabilità. Non riesco a pensare a un tracollo e al Napoli fuori dalle prime quattro. Nulla di strano nel pre campionato del Napoli, mercato sottoscritto da tutte le parti. Se scoppia tutto insieme è perché l'allenatore ha ricevuto segnali che riguardano anche i vecchi. Solo Conte può rimettere le cose assieme. Napoli in un vicolo cieco, può fare inversione a U, ma il calendario è spietato e la squadra di Bologna è un po' svuotata".