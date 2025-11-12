Sandro Sabatini, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, è tornato così sul confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi

Marco Astori Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 14:02)

Sandro Sabatini, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, è tornato così sul confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi: "Se tra Chivu e Inzaghi è un duello? Non è un duello, ma è normale fare confronti, sfide. Lo sport vive di confronti stile Coppi-Bartali. Anche a distanza di tempo. Quindi a me fanno incavolare chi dice "come fai a dire Chivu è meglio di Inzaghi se Inzaghi è stato quattro anni?".

Ho capito, non ce li ha Chivu quattro anni, non sono neanche quattro mesi che allena l'Inter: potrò dire che sta facendo delle cose meglio? E a chi dice che Inzaghi è finito due volte in finale di Champions League, non c'è ancora stata la nuova finale: e poi che c'entra?

Guardate che questa è una squadra che era uscita disintegrata dalla stagione scorsa: ha perso da sola lo scudetto e in finale non c'è stata partita. Esci male da una situazione del genere. E l'Inter è riuscita ad aggiustarsi. Con chi? Con Chivu, è la realtà. Sarebbe successo lo stesso con Inzaghi? Non lo so, ma se ragiono come quegli altri dico di no: e chi mi dimostra il contrario? Dove sono le prove?".