Il centrocampista della Cremonese ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i nerazzurri in programma sabato

Fabio Alampi Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 20:46)

Autore di una prova di qualità e sostanza nella trasferta di Como, Martin Payero è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei suoi primi mesi in grigiorosso, tra le differenze con le esperienze internazionali vissute in passato e il rapporto con i suoi nuovi compagni.

Ci racconti le tue prime settimane con Cremona e la Cremonese?

"Io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene e siamo felici, l'approccio è stato senza dubbio positivo".

Ti aspettavi un inizio di campionato così positivo?

"Io sono una persona che pensa sempre una giornata alla volta, con positività. Quando sono arrivato ho trovato la stessa mentalità all'interno della squadra, dobbiamo continuare così perché attraverso il lavoro possiamo raggiungere il nostro obiettivo".

La partita dell'Inter rappresenta una prova del nove per confermare quanto visto in queste prime giornate. Sei d'accordo?

"Sappiamo che sono un avversario importante con tanti giocatori di qualità ed esperienza, andremo a Milano per fare del nostro meglio".

Qual è la forza del centrocampo della Cremo?

"L'abbiamo mostrato a Como, ognuno deve stare attento alla posizione che ricopre ed esaltare le proprie qualità. Ci sono diversi giocatori che ci permettono di avere un reparto forte e competitivo in grado di aiutare sia in difesa che in attacco".

(uscremonese.it)