Pedro: “Questa è la mia ultima stagione alla Lazio. Farò di tutto per…”

Pedro: "Questa è la mia ultima stagione alla Lazio. Farò di tutto per…"
Lo ha detto Pedro, al termine di Pisa-Lazio, annunciando di fatto il suo addio ai biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca 

"Non è ancora un fatto ufficiale, ma questo anche per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla più in alto possibile".

Pedro: "Questa è la mia ultima stagione alla Lazio. Farò di tutto per…"
Getty Images

Lo ha detto Pedro, al termine di Pisa-Lazio, annunciando di fatto il suo addio ai biancocelesti.

Pedro: "Questa è la mia ultima stagione alla Lazio. Farò di tutto per…"
Getty

"Ringrazio tutto l'ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni - ha aggiunto - e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa".

