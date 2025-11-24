Pedullà: “Bastonata tremenda per l’Inter, Allegri si è mangiato Chivu che ora…”

Pedullà commenta anche il rigore sbagliato da Calhanoglu: "Questa è più una parata del portiere che un errore di chi ha calciato"

Matteo Pifferi Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 10:02)

Intervenuto nel suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby:

"Ci sono grandi differenze quando hai un portiere vero che fa miracoli e un portiere che commette degli errori. La differenza tra Maignan e Sommer è abissale. Il Milan vince il derby e gode, indovina il piano gara, resta in piedi nel primo tempo grazie a Maignan che poi fa il fenomeno respingendo il rigore. Queste sono le partite di Allegri, ha resistito nella prima mezz'ora ma poi il piano gara è decollato, ha fatto una ripartenza da veri maestri, il tiro di Saelemaekers sinceramente Sommer avrebbe dovuto respingere diversamente. Sommer non è nuovo a queste incertezze, l'Inter aveva provato ad affiancargli un altro portiere prendendo Martinez. Questa è la quarta sconfitta dell'Inter, Allegri si è mangiato Chivu e Chivu deve meditare su questo ruolino di marcia. 4 sconfitte e non siamo neanche a fine girone d'andata, 4 sconfitte non le fa una squadra che punta allo scudetto"

"Il primo tempo è stato un andamento più Inter che Milan. Al Milan mancava qualcosa nelle strategie studiate da Allegri, forse qualche ripartenza in più. L'Inter ha avuto l'intensità giusta, poteva segnare con Acerbi, con Thuram, con Lautaro ma Maignan ha dato stabilità alla difesa. L'Inter nel secondo tempo si è innervosita, non ha avuto la stessa reattività e intensità per andare a far male al Milan. Prima del gol di Pulisic c'è stato poco, il rigore poi è una genialata di Maignan che regala una notte amarissima a Calhanoglu ma questa è una parata del portiere piuttosto che un errore di chi ha calciato. Chivu ha messo Bonny e altri, il centrocampo non funzionava già da prima, mi è piaciuto Sucic ma per l'Inter è una bastonata tremenda. Vero che rimane lì, la vetta è distante solo 3 punti ma 4 sconfitte, soprattutto per le modalità, è una cosa da smaltire in fretta"

"Per Chivu è una brutta botta, aveva smaltito le prime due sconfitte che avevano fatto scattare qualche campanello d'allarme. Era ripartito bene con un filotto, ha perso a Napoli giocando un ottimo primo tempo, ha perso col Milan giocando un ottimo primo tempo, se non ottimo, almeno discreto. Questo è il materiale che Chivu deve analizzare, le partite durano 90'. Non ci si può sgretolare dopo il gol subito, l'Inter contro le grandi ha sofferto ma non ha raccolto, tranne con la Roma. Ha fatto una collezione di incompiute, tutto grasso che cola per Gasperini. Per l'Inter c'è delusione, ansia e frustrazione, un derby perso così ti resta in testa"