Matteo Pifferi Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 03:02)

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, Massimo Ambrosini ha parlato così:

"Non è un caso che il Milan abbia vinto un altro big-match, quest'anno riesce a soffrire. L'Inter ha creato tanto ma il Milan dà la sensazione di essere pericoloso anche quando riparte. Allegri ha dato un'anima alla squadra che un'anima non ce l'aveva, ora il Milan ha un animo e riesce a stare in campo in un certo modo"

"Esaltiamo Maignan per le grandi parate, dico che l'Inter ha avuto sfortuna con i due pali presi ma il gol del Milan è favorito da un intervento non perfetto di Sommer. Il Milan oggi ha difeso bene ma Allegri, a parole, ha anche ammesso di voler vedere un Milan più alto. Il rigore per l'Inter? C'è, la regola è questa e non c'è nient'altro da aggiungere".

"Non giocare le coppe è un vantaggio enorme. Milan è una delle squadre che hanno fatto meno cambi, considerate anche questa cosa. Può essere un vantaggio in più per iniziare a crederci. Ma l'Inter ha perso 4 partite ed è lì, ora l'Inter ha un calendario abbordabile e può tornare sotto"