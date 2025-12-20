"L'Inter va a casa dopo una partita di buon livello, un tempo a testa a mio modesto avviso", ha detto Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 12:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la sconfitta, ai rigori, dell'Inter contro il Bologna:

"L'Inter va a casa dopo una partita di buon livello, un tempo a testa a mio modesto avviso ma dei rigori tirati in modo inguardabile. Immobile ha messo il marchio per portare il Bologna in finale col Napoli, escono le due milanesi. Inguardabile il Milan contro il Napoli che ha legittimato la vittoria, l'Inter ha segnato subito con Thuram, il Bologna è rimasto in partita e poi c'è stato il rigore di Bisseck per il tocco di mano, un rigore che non fa una grinza.

Il Bologna è calato nel secondo tempo, Ravaglia ha fatto delle grandi parate, poi c'è stata la solita barzelletta arbitrale: il rigore lo do, poi vado al VAR e non lo do più. L'Inter ha creato 3-4 palle gol nel secondo tempo ma anche Fabbian ha sfiorato il gol. Il rigore di Barella è stato inguardabile, male anche Bastoni e Bonny. Il Bologna meritava la finale di Supercoppa perché la Coppa Italia l'ha vinta, sembra un segnale del destino, visto che hanno voluto allargare il format.

Altra grande notte per il Bologna e lunedì ci sarà la rivincita del Bologna-Napoli di campionato, una partita tutta da vedere. Quando vai a casa così però ti brucia. E Ravaglia sta dimostrando di essere un portiere affidabile, non solo per quello che ha fatto durante i rigori"