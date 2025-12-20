FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “Supercoppa? Ecco perché il Bologna ha meritato la finale. La cosa incredibile è…”

ultimora

Cassano: “Supercoppa? Ecco perché il Bologna ha meritato la finale. La cosa incredibile è…”

Cassano: “Supercoppa? Ecco perché il Bologna ha meritato la finale. La cosa incredibile è…” - immagine 1
"Bisogna fare solo grandissimi complimenti alla squadra e a Italiano per la finale raggiunta", aggiunge Cassano
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha perso ai rigori contro il Bologna e dice addio alla Supercoppa: in finale ci va la squadra di Italiano che, lunedì, se la vedrà col Napoli. Intervenuto su Instagram a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha commentato così la prestazione del Bologna:

Cassano: “Supercoppa? Ecco perché il Bologna ha meritato la finale. La cosa incredibile è…”- immagine 2
Getty Images

"Bologna in finale. Sapete perché dico che è meritata? Perché era sfavorita ma in campo non si è notato. Il Bologna era sfavorita contro la squadra più forte del campionato, sono contento perché Italiano merita questa grande chance di vincere un altro trofeo. Sta facendo un calcio meraviglioso, ha giocato un calcio vis a vis. La cosa incredibile è che dopo un minuto e mezzo, il Bologna era sotto.

Cassano: “Supercoppa? Ecco perché il Bologna ha meritato la finale. La cosa incredibile è…”- immagine 3
Getty Images

Dopo ha giocato alla pari contro la squadra più forte in Serie A, bisogna fare solo grandissimi complimenti alla squadra e a Italiano per la finale raggiunta. I rigori sono una lotteria, a volte va bene, a volte va male, Ravaglia ha fatto due miracoli, poi Barella ha tirato fuori. Comunque il Bologna ora giocherà la finale da sfavorita ancora"

Leggi anche
Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: “Avrebbe calciato ma è uscito...
Ranocchia: “L’Inter ha faticato un po’. Rigori nerazzurri sbagliati? Vi dico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA