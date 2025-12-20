"Bologna in finale. Sapete perché dico che è meritata? Perché era sfavorita ma in campo non si è notato. Il Bologna era sfavorita contro la squadra più forte del campionato, sono contento perché Italiano merita questa grande chance di vincere un altro trofeo. Sta facendo un calcio meraviglioso, ha giocato un calcio vis a vis. La cosa incredibile è che dopo un minuto e mezzo, il Bologna era sotto.