Maurizio Pistocchi discute la mancanza di uniformità di giudizio mettendo a paragone l'episodio con uno simile successo settimana scorsa

Marco Astori Redattore 20 dicembre - 11:44

Rigore indiscutibile assegnato ieri al Bologna dall'arbitro Chiffi dopo OFR per fallo di mano di Yann Bisseck. Maurizio Pistocchi, però, sul suo profilo X, discute la mancanza di uniformità di giudizio mettendo a paragone l'episodio con uno simile successo settimana scorsa: In Torino-Cremonese ho sentito dire che la scelta di non concedere il rigore per il mani di Simeone al 90’ era corretta perché il braccio si trovava “in una posizione congrua al movimento”, mentre a Open Var De Marco ha sostenuto la sua punibilità trattandosi di una deviazione, senza però analizzare gli aspetti tecnici del gesto di Simeone.

Ora, premesso che la tesi della NON punibilità può essere anche giusta - le braccia sono larghe perché il gesto tecnico atteso (stop di petto) lo prevede - mi chiedo: se quello di Simeone non è un mani punibile, come può esserlo quello di Bisseck in Bologna-Inter che, lievemente sbilanciato da Castro, cerca di colpire la palla di testa? Quale è la ratio?

Il braccio destro del difensore interista è in posizione congrua al movimento? Quali sono le differenze tra i due interventi che rendono quello di Simeone non punibile e quello di Bisseck si? E, dei due, quale era evitabile? Chiedo per un sacco di amici, che guardando le partite, non capiscono più quale sia la linea guida dettata da Rocchi al riguardo".