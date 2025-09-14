Dentro al derby d’Italia si è consumato un altro derby, unico nel suo genere: quello tra Marcus e Khephren Thuram

Gianni Pampinella Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:16)

Dentro al derby d’Italia si è consumato un altro derby, unico nel suo genere: quello tra Marcus e Khephren Thuram. Per la prima volta i due fratelli si sono trovati l’uno di fronte all’altro dal primo minuto, trasformando una delle sfide più attese del campionato in uno spettacolo nello spettacolo non senza qualche polemica.

"Come è andata a finire la storia di famiglia? Un gol a testa, dialoghi, sorrisi e tifosi (nerazzurri) un po’ arrabbiati: non c’è male per il battesimo di un duello sotto gli occhi di papà Lilian. Il primo ad andare a segno è Marcus: colpo di testa, Inter al sorpasso ed esultanza frenata se non assente. Motivo? La Juve è la squadra del padre, avrà pensato qualcuno. E alla squadra per la quale tifa papà si può far gol senza esagerare subito dopo: si sussurra che ne avesse parlato agli amici, prima della grande sfida. Se segno come mi comporto? Boh", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Adzic sta per diventare l’eroe a sorpresa di questa gara infinita quando, in attesa che la Var confermi come valida la velenosa traiettoria del giovane montenegrino, la questione di famiglia si traduce in un incontro ravvicinato a metà campo. Marcus si mette la mano davanti alla bocca, Khephren lo ascolta. Ridono? Sì. Parlano. Apriti cielo! «Non ho visto la scena ma vi chiedo di non fare polemica per queste cose — ordina Cristian Chivu nel dopo-partita — non fanno bene a nessuno». Sarà, ma a tanti tifosi dell’Inter certe immagini non sono piaciute e anche la società è rimasta un po’ sorpresa dal comportamento di un giocatore di solito molto attento ai dettagli".

(Gazzetta dello Sport)