Matteo Pifferi Redattore 9 marzo - 14:52

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter con gol di Estupinan:

"Ancora una volta padrone del derby, il Milan. L'ha vinto con gestione, autorevolezza, ha avuto episodi a favore ma vanno meritati e li ha meritati. Tutti chiedono se il campionato è riaperto, mancano 30 punti a disposizione, io non penso sia riaperto ma il Milan si è tolto una grande soddisfazione. L'Inter non esce ridimensionata, ancora una volta nella gestione di queste partite non si capisce da dove parte, dove vuole arrivare, cosa fa in mezzo. Il gol sbagliato da Mkhitaryan è clamoroso ma il Milan ha concesso poco, due occasioni, ma la gestione dei rossoneri è stata logica, quella dell'Inter ondivaga e schizofrenica.

Dall'Inter ci si aspetta un po' di più nei momenti decisivi quando deve essere padrona della situazione. Al Milan c'è da dire solo una cosa, che ha sperperato punti, qualche pareggio, la sconfitta col Parma. Chivu potrebbe essere orgoglioso di aver preso uno scudetto al primo anno, ci mancherebbe però la gestione delle partite deve essere diversa. Al netto delle assenze, all'andata e al ritorno il Milan ha fatto ciò che ha voluto, ha saputo soffrire ma ha avuto chance di raddoppiare. L'Inter non ha trovato i varchi giusti per sfondare, la gestione di queste partite va rivisitata"