Pedullà: “Conte dice di non essersi mai lamentato degli infortuni? Allora non era lui ma…”

"De Laurentiis merita i complimenti per come si è messo a disposizione anche sul mercato di gennaio", dice Pedullà
Matteo Pifferi 

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha commentato le parole di Antonio Conte post Napoli-Torino. Il tecnico degli azzurri ha detto di non essersi lamentato, nel corso dell'anno, dei tanti infortuni capitati. Pedullà non è d'accordo e risponde:

"Il Napoli ha speso tanto e non riuscirà a coprire quel tanto, ad avere un ritorno ed essere risarcito, quando spendi 28-30 mln non li recuperi dopo 6-12 mesi, soprattutto se il rendimento di quei giocatori non è buono. De Laurentiis merita i complimenti per come si è messo a disposizione, a gennaio hanno preso Alisson che è interessante, a me Giovane piace e gli va dato tempo ma non ho capito è se era Antonio Conte o Arturo Conte quello che ha parlato dopo Napoli-Torino.

Ha detto che gli infortuni non sono mai stati un alibi. Ma come Antonio? Ne parlavi tutte le settimane, ad ogni intervista, hai detto che ci sono stati troppi acquisti. E per me gli infortuni non giustificano l'eliminazione dalla Champions in quel modo. Ora dici che non ti sei mai lamentato? Non era Conte, era come il famoso gemello di Mazzone dopo quella corsa durante la partita contro l'Atalanta, il martedì successivo poi si era pentito e ha detto che non era lui ma il suo gemello, penso anche io, quello dopo Napoli-Torino era il gemello di Conte, non Antonio"

