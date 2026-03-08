Giancarlo Marocchi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter: "Io mi immagino che l'Inter giocherà e il Milan proverà a vincerla: per quello che ci hanno fatto vedere, dovrebbe andare così. I punti di distacco sono tanti: il tarlo che ha l'Inter è quello di non vincere gli scontri contro le grandi, ma ha talmente tanti punti che se ne può fare a meno.