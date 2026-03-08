"Neanche convocato, nonostante le ultime ore di speranza. Non sembra esserci spazio nemmeno in panchina per Marcus Thuram in questo derby di Milano strategico per la serie A". E' categorica La Gazzetta dello Sport, che dà per scontata l'assenza dell'attaccante francese stasera nella stracittadina. Scrive la Rosea: "Da un lato l’Inter cerca la mazzata scudetto, dall’altro il Milan prova a riaprire la corsa al vertice.
L’influenza, che ha colpito ieri il centravanti francese, non ha dato tregua neanche di domenica e lo staff della squadra ha deciso di non rischiare: il figlio di Lilian non potrà servire neanche a gara in corso.
Una mazzata per un reparto che è già privo dell’infortunato Lautaro Martinez, anche se almeno l’argentino in panchina andrà, ma solo per tifare i compagni: inserito formalmente in distinta, non è utilizzabile e ancora per giorni si allenerà a parte. L’assenza totale di Thuram non fa che aumentare le responsabilità degli unici due attaccanti in forze per Chivu, Bonny e Pio, 42 anni in due, poco più dell’età del solo Modric che incontreranno tra poco in campo".
